زاخاروفا: الدكتاتورية الليبرالية تنتصر

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية /ماريا زاخاروفا/ إن اتهام السلطات الأمريكية لترامب بانتهاك قانون التجسس يدل على انتصار الدكتاتورية الليبرالية على الديمقراطية.

إلى ذلك قالت وزارة العدل الأميركية إن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي الذين داهموا وفتشوا منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا قبل أيام صادروا إحدى عشرة مجموعةً من الوثائق السرية يصنف بعضها بالسرية للغاية. من جهته قال ترمب في بيان له إن الوثائق التي ضبطت كانت قد رفعت عنها السرية ووضعت في مكان آمن.