اختتام أعمال اجتماع روسي سوري في دمشق

اختتمت في العاصمة السورية دمشق أعمال الاجتماع المشترك الروسي السوري المنبثق عن المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين.

وشارك في الاجتماع الرابع من نوعه وفد روسي كبير وجرى خلاله إعداد اتفاقيات للتوقيع عليها بين موسكو ودمشق حول الاتجاهات الرئيسية للتعاون الاستراتيجي المشترك.