اختتام أعمال اجتماع روسي سوري في دمشق
اختتمت في العاصمة السورية دمشق أعمال الاجتماع المشترك الروسي السوري المنبثق عن المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين.
وشارك في الاجتماع الرابع من نوعه وفد روسي كبير وجرى خلاله إعداد اتفاقيات للتوقيع عليها بين موسكو ودمشق حول الاتجاهات الرئيسية للتعاون الاستراتيجي المشترك.
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .