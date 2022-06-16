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اختتام أعمال اجتماع روسي سوري في دمشق

أخبار العالم العربي

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اختتمت في العاصمة السورية دمشق أعمال الاجتماع المشترك الروسي السوري المنبثق عن المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين.

وشارك في الاجتماع الرابع من نوعه وفد روسي كبير وجرى خلاله إعداد اتفاقيات للتوقيع عليها بين موسكو ودمشق حول الاتجاهات الرئيسية للتعاون الاستراتيجي المشترك.

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