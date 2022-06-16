 
مباشر

افتتاح محطة ضخ للمياه في دونيتسك

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8vj

شهدت مدينة يناكييفو في جمهورية دونيتسك افتتاح محطة لضخ المياه ساهمت شركة مياه موسكو في إنشائها.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه مواطنو دونباس من شح في المياه نتيجة قصف القوات الأوكرانية للبنية التحتية المرتبطة بها بالإضافة إلى تحكمها بمنابع المياه.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا