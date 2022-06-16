افتتاح محطة ضخ للمياه في دونيتسك
شهدت مدينة يناكييفو في جمهورية دونيتسك افتتاح محطة لضخ المياه ساهمت شركة مياه موسكو في إنشائها.
يأتي ذلك في وقت يعاني فيه مواطنو دونباس من شح في المياه نتيجة قصف القوات الأوكرانية للبنية التحتية المرتبطة بها بالإضافة إلى تحكمها بمنابع المياه.
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .