شهدت مدينة يناكييفو في جمهورية دونيتسك افتتاح محطة لضخ المياه ساهمت شركة مياه موسكو في إنشائها.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه مواطنو دونباس من شح في المياه نتيجة قصف القوات الأوكرانية للبنية التحتية المرتبطة بها بالإضافة إلى تحكمها بمنابع المياه.