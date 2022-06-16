 
مباشر

انطلاق مؤتمر البنك المركزي الإفريقي في مصر

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8u2

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالقاهرة أن تحقيق التنمية في إفريقيا مرتبط بتحقيق الأمن والاستقرار في دول القارة.

هذا ويناقش مؤتمر البنك الذي يضم بنوك ثماني دول من القارة السمراء على مدار اربعة أيام ملفات عديدة منها مواجهة دول القارة لتداعيات جائحة كورونا والتطورات الجيوسياسية الحالية.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا