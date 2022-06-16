انطلاق مؤتمر البنك المركزي الإفريقي في مصر

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالقاهرة أن تحقيق التنمية في إفريقيا مرتبط بتحقيق الأمن والاستقرار في دول القارة.

هذا ويناقش مؤتمر البنك الذي يضم بنوك ثماني دول من القارة السمراء على مدار اربعة أيام ملفات عديدة منها مواجهة دول القارة لتداعيات جائحة كورونا والتطورات الجيوسياسية الحالية.