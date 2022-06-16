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انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين الهولنديين

مال وأعمال

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تعيش هولندا على غرار دول الاتحاد الأوروبي حالة من انتكاس القدرة الشرائية للمواطنين جراء ارتفاع نسب التضخم وتراجع معدلات النمو.

وفي جلسة للبرلمان طالبت أحزاب المعارضة الحكومة ببذل جهود أكبر لرفع معاناة المواطنين الهولنديين.

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