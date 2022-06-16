انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين الهولنديين
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تعيش هولندا على غرار دول الاتحاد الأوروبي حالة من انتكاس القدرة الشرائية للمواطنين جراء ارتفاع نسب التضخم وتراجع معدلات النمو.
وفي جلسة للبرلمان طالبت أحزاب المعارضة الحكومة ببذل جهود أكبر لرفع معاناة المواطنين الهولنديين.
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .