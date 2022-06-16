تواصل أعمال منتدى سان بطرسبورغ الدولي

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية / ماريا زاخاروفا/ في حديث لآرتي على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أكدت أن الغرب فشل في مساعيه لعزل روسيا.

مشيرة إلى أن موسكو تسعى لتطوير علاقاتها مع العالم العربي في كافة المجالات.