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تواصل أعمال منتدى سان بطرسبورغ الدولي

أخبار روسيا

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية / ماريا زاخاروفا/ في حديث لآرتي على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أكدت أن الغرب فشل في مساعيه لعزل روسيا.

مشيرة إلى أن موسكو تسعى لتطوير علاقاتها مع العالم العربي في كافة المجالات.

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