تواصل أعمال منتدى سان بطرسبورغ الدولي
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية / ماريا زاخاروفا/ في حديث لآرتي على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أكدت أن الغرب فشل في مساعيه لعزل روسيا.
مشيرة إلى أن موسكو تسعى لتطوير علاقاتها مع العالم العربي في كافة المجالات.
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .