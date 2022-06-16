 
مباشر

مسافر يطا... صمود يمتد لعقود طويلة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8sq

رغم خطر الترحيل القسري وهجمات المستوطنين يرفض أهالي منطقة مَسَافر يَطَّا جنوب الخليل الإذعان لقرار إسرائيلي يقضي بتحويل أراضيهم لميادين للرماية وتدريبات عسكرية.

فريق آر تي زار بعضا من الأسر هناك ووثق الظروف المعيشية التي تعاني منها.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا