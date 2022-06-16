مسافر يطا... صمود يمتد لعقود طويلة

رغم خطر الترحيل القسري وهجمات المستوطنين يرفض أهالي منطقة مَسَافر يَطَّا جنوب الخليل الإذعان لقرار إسرائيلي يقضي بتحويل أراضيهم لميادين للرماية وتدريبات عسكرية.

فريق آر تي زار بعضا من الأسر هناك ووثق الظروف المعيشية التي تعاني منها.