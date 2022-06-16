مسافر يطا... صمود يمتد لعقود طويلة
رغم خطر الترحيل القسري وهجمات المستوطنين يرفض أهالي منطقة مَسَافر يَطَّا جنوب الخليل الإذعان لقرار إسرائيلي يقضي بتحويل أراضيهم لميادين للرماية وتدريبات عسكرية.
فريق آر تي زار بعضا من الأسر هناك ووثق الظروف المعيشية التي تعاني منها.
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .