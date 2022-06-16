اختتام الجولة الـ 18 من محادثات أستانا
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أكدت كل من روسيا وإيران في ختام محاداثات أستانا بالعاصمة الكازاخية نور سلطان، أكدت أن أي تحرك عسكري تركي في شمال سوريا من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .