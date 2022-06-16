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اختتام الجولة الـ 18 من محادثات أستانا

أخبار روسيا

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أكدت كل من روسيا وإيران في ختام محاداثات أستانا بالعاصمة الكازاخية نور سلطان، أكدت أن أي تحرك عسكري تركي في شمال سوريا من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

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