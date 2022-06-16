مطالب بإعادة تقييم تبعات الأزمة الأوكرانية
في الوقت الذي يناقش فيه الساسة الأوروبيون في بروكسل مستجدات الأزمة الأوكرانية، تتوسع شريحة المنتقدين لهذه السياسات داخل المجتمع الأوروبي.
كما تتزايد الأصوات الداعية لإقناع قادة الاتحاد بإعادة تقييم أسباب وتداعيات الأزمة على دول التكتل.
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .