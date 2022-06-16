مطالب بإعادة تقييم تبعات الأزمة الأوكرانية

في الوقت الذي يناقش فيه الساسة الأوروبيون في بروكسل مستجدات الأزمة الأوكرانية، تتوسع شريحة المنتقدين لهذه السياسات داخل المجتمع الأوروبي.

كما تتزايد الأصوات الداعية لإقناع قادة الاتحاد بإعادة تقييم أسباب وتداعيات الأزمة على دول التكتل.