 
مباشر

مطالب بإعادة تقييم تبعات الأزمة الأوكرانية

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8pe

في الوقت الذي يناقش فيه الساسة الأوروبيون في بروكسل مستجدات الأزمة الأوكرانية، تتوسع شريحة المنتقدين لهذه السياسات داخل المجتمع الأوروبي.

كما تتزايد الأصوات الداعية لإقناع قادة الاتحاد بإعادة تقييم أسباب وتداعيات الأزمة على دول التكتل.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا