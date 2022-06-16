الدفاع الروسية: تصفية نحو 500 متطرف أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية نحو 500 قومي متطرف، وتدمير أكثر من 250 موقع تمركز للقوات الأوكرانية، وإسقاط طائرة حربية في ضواحي خاركوف، و21 صاروخ "أوراغان" في دونباس.

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