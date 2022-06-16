الدفاع الروسية: تصفية نحو 500 متطرف أوكراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8p4
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية نحو 500 قومي متطرف، وتدمير أكثر من 250 موقع تمركز للقوات الأوكرانية، وإسقاط طائرة حربية في ضواحي خاركوف، و21 صاروخ "أوراغان" في دونباس.
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .