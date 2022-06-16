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الدفاع الروسية: تصفية نحو 500 متطرف أوكراني

أخبار روسيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية نحو 500 قومي متطرف، وتدمير أكثر من 250 موقع تمركز للقوات الأوكرانية، وإسقاط طائرة حربية في ضواحي خاركوف، و21 صاروخ "أوراغان" في دونباس.

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