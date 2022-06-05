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الدفاع الروسية: تصفية 350 متطرفا أوكرانيا

أخبار روسيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية أكثر من ثلاثمئة وخمسين متطرفا أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، إن صواريخ جوية عالية الدقة دمرت على مشارف كييف دبابات ومدرعات وردتها دول أوروبا الشرقية لأوكرانيا،إضافة إلى تدميرِ محطة رادر لبطاريات أمريكية الصنع وتدميرِ أكثر من ستمئة موقع تمركز وقيادة للقوات الأوكرانية، وإسقاط عشر مسيرات وطائرة حربية وطائرة نقل عسكري. نتابع فيما يلي الإيجاز الصحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف.

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