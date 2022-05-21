مقتل فتى وإصابة آخر برصاص إسرائيلي في جنين

قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر سبعة عشر عاما وجرح آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية باندلاع مواجهات بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين خلال اقتحام هذه القوات مدينة جنين ومخيمها، ما أدى لمقتل فتى وإصابة آخر بجروح حرجة، مشيرة إلى أن مسيرات انطلقت في شوارع المدينة رددت شعارات مناهضة لإسرائيل ونددت بانتهاكات الأمن الإسرائيلي، يذكر أن مدينة جنين قد تعرضت في الفترة الأخيرة لاقتحامات ومداهمات عدة نفذها الأمن الإسرائيلي لا سيما بعد التصعيد الأخير في القدس ومقتل الصحفية /شيرين أبو عاقلة/.