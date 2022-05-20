الجيش الروسي يسيطر بالكامل على آزوف ستال

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية على جميع منشآت مصنع آزوف ستال في ماريوبول.

وأفاد كوناشينكوف باستسلام آخر مجموعة مكونة من خمسمئة وواحد وثلاثين مسلحا من كتيبة آزوف، والجنود الأوكرانيين المتحصنين في مصنع آزوف ستال، وأكد كوناشينكوف أن مجموع المسلحين المتحصنين في المصنع آزوف ستال المستسلمين بلغ عددهم ألفين وأربعمئة وتسعة وثلاثين عنصرا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها ابلغت الرئيس فلاديمير بوتين باستسلام كافة المقاتلين في مصنع ’زوف ستال وسيطرة الجيش الروسي عليه.