ردود أفعال محلية ودولية إزاء مقتل أبو عاقلة

دان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند الحادثة، داعيًا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأكد المسؤول الأممي ضرورة الامتناع عن استهداف العاملين في وسائل الإعلام كما ندد البيت الابيض بمقتل أبو عاقلة ودعا لإجراء تحقيق بالحادثة، فيما أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي عن صدمتها حيال الحادث، ودعت إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل. ووصفت الجامعة العربية ما حصل بالجريمة البشعة، وحمل اتحاد الصحفيين العرب إسرائيل المسؤولية مطالبا بتحقيق دولي. كما طالبت السفارتان الأمريكية والبريطانية بإجراء تحقيق شامل فيما دعت الكويت، والأردن إلى محاسبة الفاعلين.