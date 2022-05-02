8 سنوات على مأساة أوديسا وسط غياب التحقيق وموسكو تسعى إلى تحديد مرتكبيها ومحاسبتهم

أكدت موسكو أنها ستسعى لتحديد المتورطين ومحاسبَتِهم بشأن مذبحة مبنى نقابات العمال بأوديسا جنوب غربي أوكرانيا قبل ثمانية أعوام..

وذكّر بيان لوزارة الخارجية الروسية بأحداثِ أوديسا المأسوية، حيث ارتكب القوميون المتطرفون الأوكرانيون مذبحة بحق من عارضوا الانقلاب في أوكرانيا وسياسةَ سلطاتِ كييف الجديدة عام ألفين وأربعة عشر.. وأشار البيان إلى مقتلِ ثمانية وأربعين شخصا في مبنى النقابات، وذلك بعد إشعال المتطرفين النار فيه.. هذا وشارك المئات في مسيرة نحوَ سفارة أوكرانيا في موسكو لإحياء ذكرى مأساة أوديسا.. وتحل الذكرى الثامنة على الأحداث وسط غياب أي تحقيق أو إدانة للجريمة التي ارتكبها القوميون المتطرفون الأوكران بحق مواطني المدينة.