مدنيون أجلتهم القوات الروسية يكشفون معاناتهم من معاملة متطرفي آزوف خلال احتجازهم بآزوفستال
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أكدت الوزارة أن القوات الروسية وقوات دونيتسك فتحت ممرا إنسانيا ووفرت نظام تهدئة لإجلاء المدنيين من المصنع مشيرة إلى أن جميع المدنيين الذين أنقذوا من آزوف ستال
نقلوا إلى بلدة "بيزيمينويه" ووفرت لهم الإقامة والغذاء والمساعدة الطبية. وأشارت الدفاع الروسية إلى أنها سلمت للأمم المتحدة والصليب الأحمر المدنيين الذين يرغبون في الذهاب إلى أماكن سيطرة نظام كييف بعد إجلائهم من آزوف ستال.