مقتل مدنيين 2 بالقصف الأوكراني على لوغانسك

قتل مدنيان بينهما طفل وأُصيب أربعة آخرون جراء القصف الأوكراني على جمهورية لوغانسك الشعبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت سلطات لوغانسك أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الساعات الأخيرة، أربعَ بلدات في الجمهورية بأسلحة ثقيلة وراجمات صواريخَ، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وهدم روضةٍ للأطفال إضافة إلى عشرين منزلا سكنيا. وفي الأثناء أفادت سلطاتُ جمهورية دونيتسك، بأنَّ القوات الأوكرانية قصفت سوقًا بأحد الأحياء، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين .