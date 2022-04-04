وفد مجموعة الاتصال في جامعة الدول العـربية في موسكو لبحث سبل إنهاء الأزمة الأوكرانية

وفد مجموعة الاتصال في جامعة الدول العربية في العاصمة الروسية موسكو لبحْث تداعيات الأزمة وتأثيراتِها.

مع تأكيد ضرورة العمل الدبلوماسي للحيلولة دون وقوع عواقب سلبية بالغة الخطورة على جميع الأصعدة، تقف غالبية الدول العربية على الحيادِ في الأزمة، وتستمر الاتصالات مع موسكو رغمَ الضغوط السياسية الغربية، يدرك الوفد العربي أنّ الأزمة الأوكرانية هي أزمةٌ دولية عالمية متعددةُ الجوانب، وأنّ النظامَ الدولي يمر بمرحلة صعبة ودقيقة.