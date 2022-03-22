موسكو تدعو لوقف استخدام المدنيين دروعا بشرية

دعا الكرملين إلى الضغط على سلطات كييف لمطالبة القوميين المتطرفين بعدم استخدام المدنيين دروعا بشرية،

وجدد رفض موسكو لنشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا من أي دولة في حلف الناتو، أو أي تدخل خارجي في النزاع الأوكراني، هذا وسلمت الخارجية الروسية السفير الأمريكي جون سوليفان مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وحذرت من أن روسيا سترد بقوة وحسم على كل من يمارس أعمالا عدائية ضدها.