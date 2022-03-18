هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا تسحب رخصة شبكة RT التلفزيونية الروسية

قرارات مشحونة بالكراهية واستهداف حرية الرأي والتعبيرِ وسياسةِ التحريض على روسيا، تستمر من كل جانب.

منع بث شبكة آرتي في دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا لم تكنْ كافية على مايبدو للحؤول دون إيصال وجهة النظر الروسيةِ إلى العالم. لتعلن الهيئة التنظيمية للاتصالاتِ في بريطانيا أوفكوم عن سحْب رِخصة البث الممنوحةِ إلى شبكةِ RT التلفزيونية الروسية في المملكة المتحدة، المبرّر هذه المرة هو انتهاك حرية نشْر المعلومات والوصول إليها والتمويل الحكومي للقناة، تُعلن السلطات دخول قرار سحْب رخصة القناة حيّز التنفيذِ فورا.