بوتين: القـوميون الأوكرانيون يتخـذون المدنيين دروعا بشرية ويمنعون خروجهم من مناطق القتال

أكد بوتين لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي أن القوميين الأوكرانيين يمنعون خروج المدنيين من مناطق العمليات القتالية.

في غضون ذلك اتهمت وزارة الدفاع الروسية قادةً ومسوولين أوكرانيين بمنع المواطنيين من الخروج عبر الممرات الإنسانية وارتكاب جرائم حرب بحقهم، مشيرة إلى احتجاز 1500 مواطن أجنبي كرهائن، وأكدت الوزارة أن القيادة الأوكرانية فقدت السيطرة على بلادها،، كما أعلنت وزارة الدفاع أنه سيتم تطبيق وقف لإطلاق النار في عدة مدن أوكرانية بدءا من الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، لإجلاء المدنيين.