القوات الأوكرانية تواصل قصف المناطق السكنية في دونيتسك

أعلنت سلطات دونيتسك السيطرة على سبعٍ وثلاثين بلدةً كانت تحتَ سيطرةِ كييف، مشيرةً إلى أن قواتِها دخلت مدينة فولنوفاخا.

وذلك بالتوازي مع إعلان سلطات لوغانسك السيطرة على أربعين بلدة.

هذا وأعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية إصابة قاصرين اثنين جراء قصف أوكراني استخدمت خلاله قذائف محظورة. فيما أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية /دينيس بوشلين/ أن تقدم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتم وفق الخطة المحددة سلفا، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المتعلقة بحياة المدنيين. في السياق أعلنت شرطة دونيتسك تطويق مدينة ماريوبول وإنشاء ممرات إنسانيةً لخروج المدنيين. محذرةً من أن القوميين الأوكرانيين يحضرون لارتكاب استفزازات في ماريوبول باستخدام مدنيين. هذا وأكدت سلطات دونيتسك مقتل أربعة وعشرين مدنيا في الجمهورية خلال ثلاثةَ عشر يوما من التصعيد.