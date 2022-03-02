موسكو: غوغل وميتا تنشر دعاية معادية لروسيا

اتهمت وزارة الخارجية الروسية شركتي غوغل وميتا بالسماح بنشر الدعاية العلنية المعادية لروسيا، وتوزيع المعلومات المزيفة والحد من عمل الإعلام الروسي.

وفيما أعلنت شركة غوغل حظر تطبيقي آر تي وسبوتنيك في أوروبا، طالبت موسكو بإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى حسابات "آر تي" و "سبوتنيك" على "فيسبوك" و "إنستغرام فورا.