مقتل مدنيين خلال قصف أوكراني على دونيتسك

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل خمسة مدنيين في مدينة دونيتسك جراء قصف صاروخي أوكراني على منطقة سكنية داخل المدينة.

وأكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية /دينيس بوشلين/ أن قوات بلاده سيطرت على اثنتين وثلاثين بلدة وأزالت تحصينات كانت تشكل عقبة في وجه تقدمها على مدار سنوات. واتهم بوشلين القوات الأوكرانية بعرقلة مساعي الجيش الروسي والشرطة الشعبية لدونيتسك لإنشاء ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بمغادرة ماريوبول. إلى ذلك أكد قائد شورطة دونيتسك الشعبية أن المتطرفين القوميين الأوكرانيين في منطقة دونباس باتوا دون قيادة بعد تحييد قادتهم من قبل الجيش الروسي وقوات دونيتسك ولوغانسك.. في الأثناء أكدت سلطات دونيتسك أن قواتها تُوشك على فرض طوق على مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا.