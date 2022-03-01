نيبينزيا: تضليل واسع حول عمليتنا بأوكرانيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة /فاسيلي نيبينزيا/ خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجود حملة من المعلومات المضللة والتزوير بشأن العملية الروسية في أوكرانيا.

مشيرا إلى أن روسيا لم تبدأ الحرب، بل تعمل على إنهاء الحرب التي أطلقتها سلطات كييف ضد دونباس. كما شدد نيبينزيا على أن روسيا تدافع عن نفسها للحيلولة دون تصنيع أوكرانيا للسلاح النووي.