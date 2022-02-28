 
مباشر

طلاب دونباس يتوافدون على المدارس الروسية

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/si01

استقبلت مدارس مقاطعة روستوف طلابا من اللاجئين الذين وصلوا من إقليم دونباس. في غضون ذلك أرسلت وزارة الطوارئ الروسية دفعة جديدة من المساعدات لتوزيعها على مراكز الإيواء.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا