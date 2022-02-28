طلاب دونباس يتوافدون على المدارس الروسية

استقبلت مدارس مقاطعة روستوف طلابا من اللاجئين الذين وصلوا من إقليم دونباس. في غضون ذلك أرسلت وزارة الطوارئ الروسية دفعة جديدة من المساعدات لتوزيعها على مراكز الإيواء.

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