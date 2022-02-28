مؤتمر صحفي للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة /فاسيلي نيبينزيا/ وجود حملة من المعلومات المضللة والتزوير بشأن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار إلى أن روسيا لم تبدأ الحرب، بل تعمل على إنهاء الحرب التي أطلقتها سلطات كييف ضد دونباس. كما شدد نيبينزيا على أن روسيا تدافع عن نفسها للحيلولة دون تصنيع أوكرانيا للسلاح النووي.
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