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دونيتسك: قوات كييف تواصل قصف الأحياء السكنية

أخبار روسيا

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قالت سلطات دونيتسك إن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب اثنا عشر آخرون بجروح في قصف أوكراني طال مدينتي دونيتسك وغورلوفكا، مضيفة أن القصف متواصل على مدن دونباس .

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