دونيتسك: قوات كييف تواصل قصف الأحياء السكنية

قالت سلطات دونيتسك إن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب اثنا عشر آخرون بجروح في قصف أوكراني طال مدينتي دونيتسك وغورلوفكا، مضيفة أن القصف متواصل على مدن دونباس .

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