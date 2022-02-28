موسكو: أوكرانيا تستخدم المدنيين دروعا بشرية
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اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، القواتِ الأوكرانية باستخدام المدنيين دروعا بشرية، وقال إن ذلك انتهاك للقانون الدولي.
واعتبر نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا، أن الأزمة هناك بدأت عندما مارس القوميون والنازيون الجدد أشكال الإبادة الجماعية بحق سكان دونباس قبل ثماني سنوات.
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