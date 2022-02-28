سيمونيان: حظر RT بأوروبا لن يؤثر على نشاطها
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أكدت رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة سبوتنيك الروسيتين /مارغريتا سيمونيان/ أن حظر الشبكة والوكالة في الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على نشاطهما..
أكدت رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة سبوتنيك الروسيتين /مارغريتا سيمونيان/ أن حظر الشبكة والوكالة في الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على نشاطهما..
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