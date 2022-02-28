 
مباشر

سيمونيان: حظر RT بأوروبا لن يؤثر على نشاطها

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sho8

أكدت رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة سبوتنيك الروسيتين /مارغريتا سيمونيان/ أن حظر الشبكة والوكالة في الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على نشاطهما..

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا