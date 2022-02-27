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عائلات روسية تستقبل لاجئي دونباس في بيوتها

أخبار روسيا

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مع استمرار تدفق اللاجئين تتخذ السلطات الروسية إجراءات مكثفة للتخفيف من معاناتهم. فيما سارعت عائلات روسية لفتح بيوتها أمام مواطني دونباس ريثما يعودوا إلى بيوتهم بشكل آمن.

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