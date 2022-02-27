عائلات روسية تستقبل لاجئي دونباس في بيوتها
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مع استمرار تدفق اللاجئين تتخذ السلطات الروسية إجراءات مكثفة للتخفيف من معاناتهم. فيما سارعت عائلات روسية لفتح بيوتها أمام مواطني دونباس ريثما يعودوا إلى بيوتهم بشكل آمن.
مع استمرار تدفق اللاجئين تتخذ السلطات الروسية إجراءات مكثفة للتخفيف من معاناتهم. فيما سارعت عائلات روسية لفتح بيوتها أمام مواطني دونباس ريثما يعودوا إلى بيوتهم بشكل آمن.
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