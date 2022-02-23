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وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجارات في سماء دمشق وريفها

أكثر من مئة ألف لاجئ من دونباس دخلوا روسيا

أخبار روسيا

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن أكثرَ من مئة ألف لاجئ من دونباس عبروا الحدود إلى روسيا.

وأضافت أن اللاجئين يتوزعون على230 مركز إيواء في عموم المقاطعات والأقاليم الروسية.

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