أكثر من مئة ألف لاجئ من دونباس دخلوا روسيا
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن أكثرَ من مئة ألف لاجئ من دونباس عبروا الحدود إلى روسيا.
وأضافت أن اللاجئين يتوزعون على230 مركز إيواء في عموم المقاطعات والأقاليم الروسية.
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن أكثرَ من مئة ألف لاجئ من دونباس عبروا الحدود إلى روسيا.
وأضافت أن اللاجئين يتوزعون على230 مركز إيواء في عموم المقاطعات والأقاليم الروسية.
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