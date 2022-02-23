بايدن: فرضنا عقوبات على مؤسسات روسية مالية والمصرف العسكري والديون السيادية
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد واشنطن وحلفائها لمواصلة الحوار مع موسكو.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد واشنطن وحلفائها لمواصلة الحوار مع موسكو.
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