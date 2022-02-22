 
مباشر

دونيتسك ولوغانسك تقرا اتفاق التعاون مع روسيا

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgb5

صدق برلمانا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع روسيا الاتحادية ..

وذكر مراسلنا أن البرلمان في دونيتسك صوت بالإجماع لصالح هذه الاتفاقية.

وتأتي الخطوة بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتراف موسكو باستقلال الجمهوريتين.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا