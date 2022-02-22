دونيتسك ولوغانسك تقرا اتفاق التعاون مع روسيا

صدق برلمانا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع روسيا الاتحادية ..

وذكر مراسلنا أن البرلمان في دونيتسك صوت بالإجماع لصالح هذه الاتفاقية.

وتأتي الخطوة بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتراف موسكو باستقلال الجمهوريتين.