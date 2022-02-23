الحكومة الإيرانية: مفاوضات فيينا أحرزت تقدما

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بَهادُري جَهرُمي إن المفاوضات النووية أحرزت تقدما ملحوظا رغم وجود بعض القضايا الهامة التي بقيت عالقة بانتظار قرار الطرف الآخر لرفع العقوبات

وأكد جَهرُمي ضرورة رفع أي عقوبات تتعارض مع التزامات الطرف الآخر وتمس بمزايا إيران الاقتصادية من الاتفاق النووي.