سد النهضة الإثيوبي.. البدء بتوليد الكهرباء
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اعتبرت الخارجية المصرية إعلان أديس أبابا بَدء توليد الكَهرباء من سد النهضة الإثيوبي، خرقا لإعلان المبادئ الموقع بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان.
يأتي هذا مع تأكيداتٍ مصرية بضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم للدول الثلاث حول قواعد مَلْءِ وتشغيل السد الإثيوبي.
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