الشرطة الكندية: أحرزنا تقدما بفض التظاهرات
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أعلنت السلطات الكندية إحراز تقدم في إخلاء وسط أوتاوا المشلول منذ أسابيعَ بسبب الاحتجاجات التي بدأها عدد من سائقي الشاحنات ضد القيود الصحية المتعلقة بوباء كورونا ..
هذا وتبادلت الشرطة والمحتجين الاتهامات باستخدام العنف، فيما توعد المتظاهرون باستئناف تحركاتهم..
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