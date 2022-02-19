تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي الروسية
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تجري قوات الردع الاستراتيجي الروسية تدريبات بإشراف من الرئيس فلاديمير بوتين بغية التأكد من جهوزيتها..
وتشارك في التدريبات القوات الجوفضائية وقواتُ المنطقة العسكرية الجنوبية والقواتُ الاستراتيجية الروسية وأسطولا البحرين الشمالي والأسود.. وتشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز..
وأكدت الرئاسة الروسية في بيان، أنه تم تنفيذ المهمات الموضوعة خلال التدريبات بشكل كامل، مضيفة أن الصواريخ التي تم إطلاقها خلال التمرينات أصابت أهدافها..
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