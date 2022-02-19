بيروت: لا اتفاق حول ترسيم الحدود مع إسرائيل
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أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عدم وجود أي اتفاق نهائي حول خطوط ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب.
يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق حزب الله مُسيرةً استطلاعية فوق الأراضي الإسرائيلية، فيما نفذت الطائراتُ الحربية الإسرائيلية غاراتٍ وهميةً في أجواء العاصمة اللبنانية
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