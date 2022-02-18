بوتين يبحث مع لوكاشينكو في موسكو الشراكة الاستراتيجية والضمانات الأمنية

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الغرب ليس مستعدا لبحث قضايا الأمنية الرئيسة التي اقترحتها روسيا بشكل جاد مع موسكو..

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن كييف ترفض بشكل قاطع تنفيذ اتفاقات مينسك والحوار المباشر مع دونيتسك ولوغانسك... من جانبه، حذر لوكاشينكو من أن التصعيد العسكري الحالي حول منطقة دونباس يهدد باندلاع حرب ستشمل أوروبا بأكملها..