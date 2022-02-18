بوتين يبحث مع لوكاشينكو في موسكو الشراكة الاستراتيجية والضمانات الأمنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfbw
أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الغرب ليس مستعدا لبحث قضايا الأمنية الرئيسة التي اقترحتها روسيا بشكل جاد مع موسكو..
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن كييف ترفض بشكل قاطع تنفيذ اتفاقات مينسك والحوار المباشر مع دونيتسك ولوغانسك... من جانبه، حذر لوكاشينكو من أن التصعيد العسكري الحالي حول منطقة دونباس يهدد باندلاع حرب ستشمل أوروبا بأكملها..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.