الخارجية الإيرانية تنفي التسريبات حول مسوّدة الاتفـاق النووي بفيينا وتحذر من نشر الأكاذيب
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نفيٌ إيراني يتبعُه تحذير، النفيُ يتعلّق بإشاعات ورواياتٍ إعلامية يَنشرُها الإعلامُ الغربيُ، أما التحذيرُ فمن تأثيرِ المعلوماتِ المُضلِّلةِ على نتيجةِ المفاوضات.
هكذا تقول الخارجيةُ الإيرانيةُ لتُؤكّدَ أنّ الصفقةَ النهائيةَ في فيينا ستكونُ بعيدةً كلَّ البُعدِ عن محتوى تسريباتٍ لا أساسَ لها من الصحة.
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