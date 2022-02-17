موسكو: كييف لا ترغب بمحاورة دونيسك ولوغانسك
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دعت الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن جميع الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تقوض اتفاقات مينسك معتبرة أنها أساسا لتسوية الأزمة..
وقال نائب وزير الخارجية الروسي /سيرغي فيرشينين/، إن لب المشكلة الراهنة يكمن في عدم رغبة أوكرانيا الدخولَ في حوار مباشر مع ممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، مضيفا أن كييف لم تنفذ أي بند من الاتفاقات.
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