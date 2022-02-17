دونيتسك ولوغانسك: كييف قصفت مناطق بدونباس

أعلنت سلطات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، أن الوضع على خط التماس في دونباس يشهد تصعيدا متزايدا، واتهمتا القوات الأوكرانية بقصف مناطق سكنية بالأسلحة الثقيلة.

وبينما أعلنت سلطاتُ دونيتسك أن قوات كييف قصفت ضواحي المدينة وبلداتٍ عدة، تحدث سكانُ القرى الواقعة قرب خطوط التماس عن سماع دوي قصف هو الأعنف منذ فرض وقف إطلاق النار.