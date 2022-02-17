إسرائيل تعلن إمكانية زيادة ضح الغاز لمصر

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية إمكانية زيادة ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر الأردن، بما يقارب 3 ملياراتِ متر مكعب بنهاية العام الحالي.

يأتي هذا مع إعلان وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن العمل على نقل الغاز المصري إلى لبنان سينتهي خلال الشهر الحالي.