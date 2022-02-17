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قرار للمحكمة الاتحادية العراقية يلزم إقليم كردستان بتسليم أموال النفط والغاز لبغداد

أخبار العالم العربي

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ملفّ قانونِ النفط والغازِ بين بغداد وإقليم كردستان العراق، يعود إلى الواجهة من جديد.

يأتي ذلك بعد قرار المحكمة الاتحاديةِ العليا بعدم دستوريته، ليكونَ لزاماً على حكومة الإقليم تسليم جميع الواردات النفطيةِ إلى وزارة النفط العراقية وإلغاء جميع العقود المبرمة مع الشركات العالمية .

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