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الأسد يبحث مع شويغو في دمشق التعاون العسكري

أخبار العالم العربي

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بحث الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقاً من ميناء طرطوس.

وبحث الجانبان التعاون القائم بين الجيشين الروسي والسوري، وجدد شويغو التأكيد على أن بلاده ستستمر في التعاون مع سورية في هذا المجال حتى استعادة سيادتها على كامل أراضيها على الرغم من محاولات الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية إعادة تنشيطها بعد الخسائر التي لحقت بهذه التنظيمات، وأكد مواصلة موسكو مساعدة الشعب السوري على تجاوز آثار العقوبات والحصار الجائر المفروض عليه.

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