بوتين: نسعى لحل قضايا أمننا عبر الدبلوماسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/segh
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك بختام مباحثاته مع المستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو، أكد أن سياسة روسيا في المجال الأمني، ستحدد وفق خطتها.
وأضاف بوتين أن موسكو تسعى لحل القضايا المتعلقة بأمنِها بالطرق الدبلوماسية. من جهته، شدد شولتس على ضرورة التمسك باتفاقات مينسك.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.