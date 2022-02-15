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بوتين: نسعى لحل قضايا أمننا عبر الدبلوماسية

أخبار روسيا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك بختام مباحثاته مع المستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو، أكد أن سياسة روسيا في المجال الأمني، ستحدد وفق خطتها.

وأضاف بوتين أن موسكو تسعى لحل القضايا المتعلقة بأمنِها بالطرق الدبلوماسية. من جهته، شدد شولتس على ضرورة التمسك باتفاقات مينسك.

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