وام: ابن زايد وأردوغان يبحثان آفاق التعاون

أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبو ظبي، حرص الإمارات على تعزيز الشراكة مع تركيا خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن تطلعه بأن تشكل الزيارة دفعا قويا لمسار تعزيز التعاون وبناء مرحلة جديدة من العمل والشراكات. وذكرت وكالة الإمارات للأنباء أن الطرفين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر في عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة.