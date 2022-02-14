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باشاغا يعلن بدء مشاورات تشكيل حكومة ليبيا

أخبار العالم العربي

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أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا عن بدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة مع مختلف الأطراف مجددا التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه شكل لجنة وزارية لاختيار فريق وطني مستقل لوضع خطة لتنظيم الانتخابات في يونيو المقبل.

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