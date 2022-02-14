باشاغا يعلن بدء مشاورات تشكيل حكومة ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se5v
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا عن بدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة مع مختلف الأطراف مجددا التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه شكل لجنة وزارية لاختيار فريق وطني مستقل لوضع خطة لتنظيم الانتخابات في يونيو المقبل.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.