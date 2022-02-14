إيران: الاتفاق بفيينا ممكن إذا توفرت الإرادة

قال وزير الخارجية الإيران حسين أمير عبد اللهيان إن التوصل للاتفاق جيد خلال مفاوضات فيينا، ممكن إذا توفرت الإرادة لدى الأطراف الغربية،، معربا عن رفض بلاده للسلوك الاستعراضي.

إلى ذلك دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الغرب إلى اتخاذ قرارات سياسية، معتبرا أن موعد التوصل للاتفاق مرهون بذلك.